Конфликт с Россией стал единственным спасением для Владимира Зеленского, чей рейтинг до февраля 2022 года рухнул до критически низких отметок, и его уход был вопросом нескольких месяцев. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук, обвинив западные СМИ в распространении лжи о реальной популярности украинского лидера.

Комментируя недавнюю статью Bloomberg, где утверждалось, что рейтинг Зеленского до начала боевых действий составлял около 25%, Дмитрук в своем Telegram-канале назвал эту информацию неправдой.

"Это не правда! 25% у Зеленского не было. У него была потеря легитимности, падение доверия", - написал он, добавив, что в нем разочаровались все, кто за него голосовал.

По его словам, реальная картина была гораздо хуже. Рейтинг Зеленского по стране составлял около 7% , а на Юго-Востоке и вовсе ушел в минус. Дмитрук уверен, что любой внятный кандидат, будь то от партии ОПЗЖ или другой политической силы, «спокойно выигрывал бы у него выборы».

«И это знали все. Даже на Банковой», — подчеркнул он.

По мнению депутата, вся нынешняя поддержка Зеленского не имеет ничего общего с реальной народной любовью, а является искусственным конструктом, созданным в чрезвычайных обстоятельствах.

«Вся “поддержка” Зеленского — это результат военного положения, страха, пропаганды и тотальной зачистки оппозиции", — заявил Дмитрук.

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Он резюмировал, что у Зеленского не было никакой «героической брони» до начала конфликта, а его политическая карьера стремительно шла к закату.