Потоки из грязи и мусора: Пекин ушел под воду из-за рекордных ливней

Столица Китая столкнулась с одним из самых разрушительных наводнений за последние 60 лет. Мощные ливни, обрушившиеся на Пекин, превратили улицы мегаполиса в бурные потоки из грязи и мусора, которые уносят автомобили и людей. В результате стихии уже погибли как минимум два человека, тысячи эвакуированы, сообщают местные СМИ.

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Ситуация в некоторых районах близка к катастрофической. На кадрах, распространяющихся в сети, видно, как целые парковки автомобилей срывает с места и несет потоком мутной воды. Первые этажи зданий полностью затоплены, а жителям приходится передвигаться вплавь.

Наиболее критическая обстановка сложилась в столичном районе Миюнь, где власти были вынуждены объявить наивысший, «красный» уровень опасности. Таких сильных паводков здесь не фиксировали с середины прошлого века.

В связи с угрозой для жизни из опасных зон были срочно эвакуированы более 3 тысяч человек. Остальным жителям власти настоятельно рекомендовали не покидать свои дома и не приближаться к рекам и водоемам, которые вышли из берегов. На данный момент спасательные службы продолжают работу.