Допрос Павла Дурова в Париже длился почти десять часов

Допрос сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова завершился, он покинул здание парижского суда. Видео опубликовало РИА Новости в Telegram-канале.

По данным агентства, допрос продолжался более девяти часов, завершился около 20:00 по парижскому времени (около 21:00 мск).

Два следственных судьи допрашивали Дурова по существу в третий раз с момента его задержания во Франции в августе 2024 года.

Дуров отказался от комментариев ожидавшим его у выхода журналистам и, в сопровождении адвокатов, быстро проследовал к автомобилю.

Напомним, что Дуров был задержан в аэропорту Парижа 24 августа 2024 года. Через несколько дней его отпустили под залог в €5 млн, запретив покидать Францию и обязав дважды в неделю отмечаться в полиции.

Парижский суд снова допросил Дурова

Предпринимателя подозревают в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что Дуров прибыл в здание парижского суда в 10:00 по местному времени (11:00 по московскому времени).