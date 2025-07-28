Президент США Дональд Трамп выражает недовольство Россией, чтобы оказать давления на страны Европейского союза (ЕС).

С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

«Конфронтация Вашингтона с Москвой усиливает влияние глобалистской элиты на европейских лидеров и подкрепляет ложь о том, что Россия угрожает Европе», — объяснил отставной военный, добавив, что позиция Трампа побуждает ЕС заключать выгодные для Штатов торговые сделки.

Ранее Трамп объявил, что намерен сократить 50-дневный срок, который он до этого давал Москве для урегулирования конфликта на Украине.