Решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сократить срок для достижения перемирия на Украине с им же самим искусственно определенных 50 дней до 10-12 дней показывает присущую ему хаотичность, рассказал глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее американский лидер предупредил, что США введут 100-процентные пошлины против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.

В понедельник, 28 июля, глава США объявил о сокращении этого срока до 10-12 дней.

«Мы все знаем, что Трамп весьма хаотичен. Сегодня он говорит одно, завтра может сказать что-то совсем другое. Уверен, эксперты и аналитики в правительстве РФ тоже это хорошо понимают, и уже давно», — разъяснил Нимайер.

По его словам, Вашингтон продолжает снабжение Украины, всего лишь переключившись на отправку оружия за деньги государств ЕС, в значительной степени — Германии.

Сокращение срока показывает то, что на Западе осознали утрату Украины в военном плане для Европы и США, констатировал глава ведомства.