В Сербии зафиксировали «серьезные кибератаки» на госучреждения из Украины и Венгрии

Хакерские атаки на государственные учреждения с территории Украины и Венгрии зафиксировало Министерство юстиций Сербии. Об этом ведомство сообщило вечером понедельника, 28 июля.

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Заявляется, что «серьезная и комплексная вредоносная кибератака имела потенциал серьезно нарушить работу судебных органов на длительный срок». Также в Минюсте отметили, что из-за повторяющихся в течение года атак власти республики имеют основания полагать, что «речь идет о проявлении гибридной войны против Сербии».

Также власти страны заявили, что ранее уже были пресечены две попытки вторжения в IT-систему. Граждан и сотрудников судов призвали «терпеливо отнестись к ситуации», так как точные сроки восстановления системы пока назвать невозможно.

Ранее хакерские группировки, в том числе связанные с Украиной, взяли на себя ответственность за сбой информационных систем, который привел к отмене рейсов в аэропорту «Шереметьево».