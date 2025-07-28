Орбан: «Трамп съел Урсулу фон дер Ляйен на завтрак»

Андрей Дуванов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент США Дональд Трамп «съел на завтрак» председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на подкаст Harcosok Órája.

Орбан: «Трамп съел Урсулу фон дер Ляйен на завтрак»
© Global Look Press

Таким образом Орбан прокомментировал новое торговое соглашение между США и Евросоюзом, которое обязывает европейскую сторону покупать американское оружие. По мнению Орбана, такой исход можно назвать ожидаемым, ведь Трамп является «напористым переговорщиком».

«Дональд Трамп съел на завтрак Урсулу фон дер Ляйен», — заявил он.

Помимо этого, Орбан также озвучил вопрос о том, от чьего имени Еврокомиссия дала подобные обещания США.

«Существует соглашение о выводе сотен миллиардов евро капитала из Европы в Америку. Но кто? У комитета нет никакого капитала. От чьего имени вы дали согласие? Канцлер Германии собирается везти эти деньги туда? Или президент Франции? Или венгерский премьер отправит капитал в Америку? Как это планируется? Так что я этого не вижу», — добавил Орбан.

Ранее США и Евросоюз подписали торговую сделку.