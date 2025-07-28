Орбан: «Трамп съел Урсулу фон дер Ляйен на завтрак»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент США Дональд Трамп «съел на завтрак» председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на подкаст Harcosok Órája.

Таким образом Орбан прокомментировал новое торговое соглашение между США и Евросоюзом, которое обязывает европейскую сторону покупать американское оружие. По мнению Орбана, такой исход можно назвать ожидаемым, ведь Трамп является «напористым переговорщиком».

Помимо этого, Орбан также озвучил вопрос о том, от чьего имени Еврокомиссия дала подобные обещания США.

«Существует соглашение о выводе сотен миллиардов евро капитала из Европы в Америку. Но кто? У комитета нет никакого капитала. От чьего имени вы дали согласие? Канцлер Германии собирается везти эти деньги туда? Или президент Франции? Или венгерский премьер отправит капитал в Америку? Как это планируется? Так что я этого не вижу», — добавил Орбан.

Ранее США и Евросоюз подписали торговую сделку.