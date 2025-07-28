Смертельная болезнь замучила короля Карла III

Британский король Карл III крайне утомлен плотным рабочим графиком на фоне лечения рака. Об этом сообщает The Daily Beast.

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По словам друзей короля, монарх хочет работать больше, чем позволяет здоровье, и не желает идти на уступки. Близкие опасаются, что он может довести себя до полного истощения. Эту тревогу разделяет и его супруга — королева Камилла.

Один из источников в окружении монарха пояснил, что Карл III отказывается сбавить темп, несмотря на смертельную болезнь. По его словам, работа придает королю силы, однако он определенно нуждается в передышке.

Он измотан. Сложность в том, что работа его заряжает, но ему нужно сделать паузу. Камилла хочет, чтобы он сбавил темп, но он отказывается

Об ухудшении состояния здоровья Карла III стало известно в феврале 2024 года: он рассказал, что у него диагностировали онкологическое заболевание. В течение 2024 года монарх каждую неделю посещал врачей и несколько раз ложился в больницу. Из-за лечения Карлу пришлось отменить большую часть мероприятий, которые планировались в 2024 году.

Ранее сообщалось, что принц Гарри хочет помириться с Карлом III, пока тот еще жив, и боится не успеть.