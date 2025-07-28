России не следует придавать значения высказываниям президента США Дональда Трампа.

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Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Государственной думы Олег Матвейчев.

«‎Это посмешище, болтун, который каждый день говорит какие-то разные вещи. Завтра он будет говорить еще что-нибудь, послезавтра еще что-нибудь. Просто, видимо, у него вместо головы какой-то генератор случайных фраз стоит», – отметил он.

Матвейчев также подчеркнул, что Трамп столкнулся с проблемами в своей политической карьере: он потерял поддержку своих сторонников и республиканцев, а демократы никогда не были его поклонниками.

По словам депутата, ультиматумы со стороны Белого дома не представляют угрозы для Москвы. Он добавил, что все эти заявления не вызывают у России никакого беспокойства, поскольку США не имеют возможности оказать давление. В данный момент американские силы и НАТО не способны противостоять России, что приводит к постоянным неудачам альянса в конфликте.

Напомним, Трамп сократил срок урегулирования конфликта на Украине, при этом заявил, что с любовью относится к России. При этом он подчеркнул: если в обозначенные сроки стороны не придут к соглашению, США перейдут к ужесточению давления.