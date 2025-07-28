Трамп сделал признание о заявлении Путина по Украине

Глава США Дональд Трамп рассказал на брифинге, что не желает использовать слово «ложь» в отношении заявлений президента России Владимира Путина по Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, американский лидер сделал ряд заявлений по международной повестке после встречи в Шотландии с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

«Я не хочу использовать слово «ложь». Все, что я знаю - это что у нас [с Путиным] был хороший разговор, и, скажем, на трех этапах казалось, что будет перемирие, возможно, мир», — отметил Трамп.

Напомним, что последний телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля.

Трамп резко высказался о переговорах с Путиным

Ранее глава США сообщил, что утратил интерес к личной встрече с президентом России. Это связано с тем, уточнил он, что не удалось достичь прорыва в мирных переговорах.