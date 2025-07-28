В Раде заявили о попытках Зеленского отыграть ситуацию с НАБУ и САП

Владимир Зеленский под давлением США и внутренней оппозиции пытается отыграть ситуацию с восстановлением независимости НАБУ и САП, но нет гарантий, что ему удастся это сделать. Об этом РИА Новости заявил бывший депутат Верховной рады и участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.

Ранее Верховная рада приняла законопроект, который ограничивает деятельность Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Поводом к этому стали подозрения в госизмене, «связях с Россией» и коррупции. Позже документ также подписал Зеленский. Это вызвало протесты на Украине. В связи с этим 24 июля Зеленский внес в Раду свой законопроект о НАБУ и САП, которым обещал укрепить независимость этих органов.

Комментируя ситуацию в стране, Килинкаров указал, что протесты были «организованы западными НКО и админресурсом в лице мэра Киева Виталия Кличко и других опальных мэров».

«Плюс внутренняя оппозиция в лице обиженных олигархов, денег у которых достаточно, с этим проблем нет. Им дали зеленый свет, это очевидно. Почитайте заголовки западной прессы, это команда "фас"», — добавил он.

Килинкаров уверен, что атака на режим Зеленского организована из Вашингтона и команду «разобраться с этим коррумпированным и обнаглевшим хамлом» еще после ссоры в Овальном кабинете Белого дома дал сам президент США Дональд Трамп.

Также бывший депутат Рады обратил внимание, что в течение десяти лет НАБУ и САП практически бездействовали и их работа не приводила к каким-либо серьезным последствиям, они просто собирали материалы на представителей властей Киева. Но теперь эти данные запросил Вашингтон, чтобы «пустить в дело», и Зеленский пытается отыграть все назад, «укрепив» независимость НАБУ и САП.