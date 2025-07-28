Лукашенко намерен обсудить с Путиным «наиважнейшие вопросы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт.

По словам Эйсмонт, Лукашенко хочет лично обсудить с Путиным актуальные вопросы. При этом, когда именно состоится встреча, пресс-секретарь не раскрыла — Эйсмонт только добавила, что переговоры пройдут «в ближайшее время».

«У президентов Беларуси и России, безусловно, всегда есть что обсудить. Так сказать, пул тем — как по двусторонним отношениям, так и по международной повестке. <...> Есть темы, которые вообще по телефону лучше не обсуждать. Президенты договорятся в ближайшее время о встрече и все наиважнейшие и серьезные вопросы обсудят с глазу на глаз», — заявила она.

Ранее Лукашенко передал российскому послу в Белоруссии привет от Путина.