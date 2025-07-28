Россия неоднократно выражала готовность к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, поэтому нападки президента США Дональда Трампа и американского госсекретаря Марко Рубио на Москву "неверны в корне". Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

14 июля руководитель американской администрации заявил, что Соединенные Штаты введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Вашингтон и Москва не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. В ходе сегодняшней встречи с премьером Великобритании Киром Стармером Трамп указал, что уменьшит установленный срок до 10-12 дней.

"Акценты Трампа или Рубио в сторону Москвы неверны в корне. Мы неоднократно подтверждали свою приверженность политико-дипломатическому решению украинского вопроса. Российская "дорожная карта" возвращения к мирной жизни и обеспечения безопасности - равной и неделимой для всех сторон - на столе переговоров", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

Глава думского комитета подчеркнул, что призывы к урегулированию конфликта США должны направлять украинской стороне.

"Трамп (который заверяет, что любит россиян) действительно может внести вклад в мирное урегулирование и принять единственно правильное решение по свертыванию поддержки неонацистского террористического режима Зеленского. Невзирая на визги и вопли "евроэлитки", грязно провоцирующей продолжение войны до последнего украинца", - добавил депутат.

Он также указал, что с Россией бесполезно разговаривать языком ультиматумов, а установление "дедлайнов" никак не поможет урегулировать конфликт.