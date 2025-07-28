На Западе задались вопросом после нового выпада Трампа в адрес России

Газета Guardian задалась вопросом после того, как президент США Дональд Трамп поставил России новый ультиматум по Украине.

Как пишет издание, пока что остается открытым вопрос о том, что будет делать Трамп, если его ультиматум останется проигнорированным Москвой. При этом газета также отмечает, что действия Трампа могут ускорить события в конфликте на Украине.

«Главный вопрос остается открытым: что на самом деле будет делать Трамп, когда время истечет?», — сообщает издание.

В России отреагировали на новый ультиматум Трампа

Ранее Трамп заявил, что введет пошлины против России, если конфликт на Украине не решится за 50 дней. Позже он уменьшил этот срок до 10-12 дней.