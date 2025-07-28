Стало известно о страхе США принимать главу Тайваня

Высокопоставленные американские чиновники обсуждают возможный визит главы администрации Тайваня Лая Циндэ в США. Они опасаются, что контакты с ним могут сорвать торговые переговоры с Китаем, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Лай Циндэ запланировал государственный визит в Парагвай, Гватемалу и Белиз. В ходе поездки он намеревался сделать остановку в США, посетить Нью-Йорк и Даллас.

Источник пояснил, что американская часть поездки оказалась под вопросом в связи с тем, что администрация США не одобрила запрос главы Тайваня на въезд в страну.

«Администрация обсуждает, следует ли разрешить запланированную остановку лидера Тайваня в США на следующей неделе, поскольку растут опасения, что это может сорвать торговые переговоры с Китаем и потенциальный саммит с председателем Си Цзиньпином», — заметил собеседник агентства.

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По его словам, в 2024 году Циндэ был вынужден отложить транзитную поездку через Гавайи и Гуам на фоне просьбы предшествующей администрации подождать до окончания выборов в США.