В Турции вскоре будет установлен стол для мира, и украинский конфликт закончится. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 28 июля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сокращает отведенный им для урегулирования конфликта на Украине 50-дневный срок до 10-12 дней, так как «нет смысла ждать».

При этом Трамп добавил, что не хочет больше говорить с российским лидером Владимиром Путиным.

После такого заявления Трампа Эрдоган заявил, что «вскоре в Турции будет установлен стол для мира», и этот «кровавый военный конфликт» между Украиной и Россией закончится.

Трамп намерен сократить срок, который дал РФ для урегулирования украинского конфликта

Отметим, ранее МИД Турции уже заявлял, что якобы есть договоренность о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Кремле эту информацию не подтверждали.