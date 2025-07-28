В Италии назвали отмену концерта Гергиева позором

Отмена концерта российского дирижера и гендиректора Большого театра Валерия Гергиева в Казерте является «позором для Италии». Об этом в беседе с «Известиями» заявил бывший замминистра экономического развития республики Микеле Джерачи.

Он отметил, что испытывает стыд за решение руководства Казерты, несмотря на то, что оно, вероятнее всего, было принято из-за давления со стороны правительства Италии.

«Я считаю, что отмена концерта дирижера Гергиева в Казерте — это позор для Италии», — добавил Джерачи.

По его мнению, в периоды геополитической напряженности Италии нужно «усиливать общение между людьми, художниками, писателями, кинематографистами, спортсменами, студентами и профессорами», а не притворяться «свободными, открытыми и либеральными».

«Мы не обсуждаем обоснованность причин этой геополитической проблемы. Мы просто обсуждаем, почему мы запрещаем артистам выступать только потому, что у них одно мнение, а не другое», — сказал Джерачи.

В Италии поднимается огромная общественная волна в поддержку Гергиева

По его словам, в настоящее время общество Италии «дрейфует в сторону цензуры и нелиберальных ценностей».