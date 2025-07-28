Трамп резко высказался о переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп признал в беседе с журналистами, что больше не проявляет интереса к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

В ходе визита в Шотландию американский лидер провел брифинг для корреспондентов местных и международных СМИ.

Репортеры попросили Трампа рассказать, планирует ли он личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

«Я больше не слишком заинтересован в переговорах. У нас такие приятные, уважительные разговоры — а потом на следующую ночь умирают люди», — разъяснил Трамп.

События на Украине должны были развиваться по-другому, заметил глава США. Он добавил, что рассчитывал достичь соглашения, завершить конфликт.

В России отреагировали на новый ультиматум Трампа

Ранее у президентов России и США состоялось несколько телефонных разговоров, в ходе которых стороны обсудили конфликт на Украине, обстановку на Ближнем Востоке, вопросы двусторонних отношений.