Пока вы не уснули: резкое высказывание Трампа о переговорах с Путиным и Маск в списке Эпштейна

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Трамп резко высказался о переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп признал в беседе с журналистами, что больше не проявляет интереса к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

В ходе визита в Шотландию американский лидер провел брифинг для корреспондентов местных и международных СМИ.

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Илон Маск оказался в списке Эпштейна

Имена миллиардера Илона Маска и его брата Кимбала упоминаются в документах, связанных с делом обвиняемого в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования в отношении сообщницы Эпштейна Гислейн Максвелл.

«Иронично, что Илон Маск сам начал всю эту историю, когда обвинил [президента США Дональда] Трампа в сокрытии документов. А теперь в этих материалах фигурирует и он сам, и его брат», — рассказал собеседник издания на условиях анонимности.

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Взрыв в российской многоэтажке разрушил десятки квартир

В Саратове из-за взрыва газа в многоэтажном доме на улице Блинова оказались разрушены почти четыре десятка квартир. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

«В результате взрыва частично или полностью разрушены 38 квартир», — сообщил собеседник агентства.

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Причину паники в офисе Зеленского раскрыли

© Joel Carillet/iStock.com

Офис президента Украины Владимира Зеленского паникует из-за митингов и давления со стороны Запада. Об этом пишет находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, у властей в Киеве вызывает озабоченность факт отсутствия лидеров на митингах.

«Не с кем вести переговоры, некого назначить "агентом Кремля"», — добавляет парламентарий.

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В России отреагировали на новый ультиматум Трампа

Заявление президента США Дональда Трампа относительно сроков, которые он дал России для соглашения по Украине, нацелено на поддержание его имиджа, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. На новый ультиматум американского лидера он отреагировал в беседе с «Лентой.ру».

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В Госдуме назвали условие, при котором Россия ударит по Польше

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник допустил, что по Польше может быть нанесен удар, если в ЕС начнут поставлять американские крылатые ракеты Tomahawk. Об этом депутат рассказал порталу NEWS.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о планах Германии купить крылатые ракеты Tomahawk и пусковые установки Typhon. Издание Military Watch Magazine писало, что Москва «рассматривается как основная цель такого плана закупок».

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В «Аэрофлоте» рассказали, что делать пассажирам отмененных рейсов

© Соцсети

Сбой ИТ-инфраструктуры «Аэрофлота» привел к отмене десятков авиарейсов. В связи с этим перевозчик дал рекомендации пассажирам рейсов, которые были отменены.

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Украина нашла новый путь для импорта газа

Украина впервые импортирует азербайджанский газ по Трансбалканскому коридору. Об этом заявил глава украинской компании "Нафтогаз" Сергей Корецкий.

"Украина впервые импортирует азербайджанский газ по Трансбалканскому коридору. Заключено первое соглашение о закупке газа с компанией Группы SOCAR - SOCAR Energy Ukraine", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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Новая река появилась в России

На карте Красноярского края появилась новая река – под названием Голомокон. Ее уже внесли в каталог географических названий. Об этом сообщили в региональном Росреестре.

«Река находится в Эвенкийском муниципальном округе и является притоком реки Чиринда-Хон», – говорится в сообщении.

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Российского пловца дисквалифицировали в финале ЧМ

Российский пловец Кирилл Пригода дисквалифицирован по итогам финального заплыва на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта. Соревнования проходят в Сингапуре.

Победителем заплыва стал китаец Цинь Хайян, показавший результат 58,23 секунды. Второе место занял итальянец Николо Мартиненги (отставание - 0,35 секунды), третьим - представитель Киргизии Денис Петрашов (58,88). Пригода финишировал четвертым, однако позднее организаторы дисквалифицировали спортсмена. Россиянин Данил Семьянинов показал восьмой результат (+1,32).

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