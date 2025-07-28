Президент США Дональд Трамп оценил вероятность введения вторичных санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, он не хотел бы вводить новые ограничения против России. Глава Белого дома объяснил это «любовью к российскому народу».

«Я люблю российский народ. Это великий народ. Я не хочу делать этого с Россией», — заявил он.

При этом, Трамп заявил о возможных вторичных санкциях в отношении тех стран, которые сотрудничают с Россией. Как объяснил президент, если Россия не достигнет соглашения по Украине в ближайшее время, США могут ввести 100%-ые тарифы против стран-союзников РФ.

Ранее Трамп сократил срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней.