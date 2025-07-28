Парижский суд снова допросил Дурова

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова снова допросили в парижском суде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Отмечается, что Дуров прибыл в здание парижского суда в 10:00 по местному времени (11:00 по московскому времени). Его допросили по поводу возможной причастности Telegram к преступной деятельности. Это уже третий допрос с момента задержания Дурова во Франции.

Согласно информации источника, знакомого с делом, адвокаты основателя мессенджера подали ходатайство об отмене дела против него в Парижский апелляционный суд, иск о «приоритетном вопросе конституционности» во французские суд и прошение о досудебном решении дела в Суд Европейского союза.

Напомним, что Дуров был задержан в аэропорту Парижа 24 августа 2024 года. При этом уже через несколько дней его отпустили под залог в пять миллионов евро, запретив покидать Францию и обязав дважды в неделю отмечаться в полиции. Дурова подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.