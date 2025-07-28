Украинский посол в Берлине сделал неожиданное заявление о Германии

Посол Украины в Германии Алексей Макеев выразил разочарование в связи с тем, что немецкая сторона все еще не отправила ВСУ дальнобойные ракеты Taurus. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в середине июля глава Минобороны Германии Борис Писториус в интервью газете Financial Times рассказал, что Берлин не будет отправлять Киеву ракеты Taurus.

Журналисты попросили дипломата рассказать, как Киев относится к политике Берлина в области поставок вооружений. Макеев ответил, что вопросы по поставкам следует задавать германской стороне.

«Критические нотки, наверное, связаны с разочарованием на Украине по поставкам ракет Taurus. Действительно, когда [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц был лидером оппозиции, он обещал немедленно предоставить Taurus, а когда стал канцлером, то с этим не складывается», — пояснил глава дипмиссии.

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Напомним, что президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ разъяснил, что применение ракет Taurus в украинском конфликте нанесет ущерб отношениям Москвы и Берлина, но влияния на ход боевых действий не окажет.