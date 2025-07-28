Трамп оценил слова Нетаньяху о Газе

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение утверждение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об отсутствии голода в секторе Газа. Американский глава отметил, что телевизионные кадры из анклава свидетельствуют об обратном, передает РИА Новости.

Ранее Нетаньяху, комментируя обстановку в секторе Газа, заявил, что в регионе нет голода и Израиль не ведет «такую политику». При этом, согласно данным ВОЗ, в анклаве резко выросло число смертей, связанных с недоеданием. Причиной этого в организации назвали прекращение поставок гуманитарной помощи и ограничений на ее доступ.

«Я не знаю. По телевизору я бы сказал, что не совсем так, потому что эти дети выглядят очень голодными. Но мы даем много денег и еды. Сейчас и другие страны подключаются», — отреагировал на слова Нетаньяху президент США.

Трамп назвал ситуацию в секторе Газе «абсолютной катастрофой».