Минобороны ФРГ прокомментировало заявление Путина об оснащении ВМФ России

В Берлине приняли к сведению заявление президента РФ Владимира Путина об оснащении Военно-морского флота (ВМФ) России передовой техникой. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Германии Кеннет Хармс.

«Мы это принимаем, конечно, к сведению», — сказал Хармс на брифинге, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Германия также активно инвестирует в развитие собственных военно-морских сил. Реализуются масштабные проекты по закупке новых кораблей, включая современные фрегаты и корветы.

Ранее, 27 июля, Владимир Путин во время инспекции учений «Июльский шторм» по видеосвязи заявил о намерении продолжить оснащение ВМФ передовой техникой. Глава государства отметил, что модернизация флота будет сопровождаться повышением уровня боевой подготовки личного состава.