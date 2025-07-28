В Раде допустили преследование Зеленского антикоррупционными органами

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специальная антикоррупционная прокуратура (САП) могут представить обвинения президенту республики Владимиру Зеленскому и его окружению. Об этом Верховной Рады Александр Дубинский.

© Lenta.ru

«Все удивляются молчанию Белого дома в отношении происходящего с НАБУ и САП. Но есть ли смысл говорить, если европейцы и без США отлично справляются с принуждением Зеленского вернуть все, как было? Тем более, если впереди подозрения НАБУ окружению Зеленского, депутатам Зеленского, а быть может, и самому Зеленскому?» — написал нардеп.

По его словам, таким образом для нового всплеска протестов НАБУ могут предоставить записи разговоров из квартиры бизнес-партнера Зеленского и совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, который подозревается в коррупции.

Ранее Дубинский рассказал, что Миндич сбежал за границу через Закарпатскую область. Как уточняет депутат, он покинул страну в среду, 18 июня.