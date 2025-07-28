На Украине назвали «виновника» масштабного нашествия саранчи на регионы

В масштабном нашествии саранчи на украинские регионы «виновата Россия», заявил в беседе с журналистами заместитель председателя Госпродпотребслужбы Украины Вадим Чайковский. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники.

Украинские СМИ на прошлой неделе сообщили, что стаи саранчи были зафиксированы в Киевской, Одесской, Винницкой, Днепропетровской областях.

«Нашествие саранчи — следствие экоцида России против Украины. Да и не только против Украины, но и против всего мира», — отметил чиновник.

По его данным, в 2022-2025 годах больше всего вредителей замечали в регионах, где ведутся боевые действия.

Эколог Владимир Шелудько напомнил, что нашествие саранчи в Украине случалось и в прошлые годы, но нынешнее одно из самых масштабных.

«Сработало сразу несколько факторов. Прежде всего — благоприятные для саранчи погодные условия, засуха. Осушение Каховского водохранилища изменило микроклимат в регионе, что спровоцировало стремительное размножение вредителей. Но не только Каховка виновата. Этот сезон на юге Украины выдался сухим и жарким», — пояснил эксперт.

Нашествие саранчи на Украине дошло до Киева

Эколог заметил, что сработало также то, что никто не централизованно не боролся с вредителями, большие массивы земли не обрабатывались.