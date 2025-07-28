Система социального обеспечения Германии может рухнуть

Глава Ассоциации работодателей Германии Райнер Дульгер «бьёт тревогу»: без реформ немецкому государству всеобщего благосостояния грозит крах, пишет Die Welt. По мнению Дульгера, существующая в Германии система социального обеспечения находится под угрозой.

Государство всеобщего благосостояния - концепция, при которой государство активно вмешивается в социальную и экономическую сферы, обеспечивая гражданам минимальные гарантии дохода и социальные выплаты. Эта концепция предусматривает создание системы социальной защиты (пенсии, медстраховка, пособия по безработице) и обеспечение гарантированного минимального стандарта жизни для всех граждан.

Дульгер считает, что Германии необходимо более целенаправленное использование льгот, сокращение бюрократии и снижение взносов в систему соцстрахования. Глава Ассоциации работодателей подчеркнул, что немцы «больше не могут позволить себе все, что хотят».

«Если наше государство всеобщего благосостояния рухнет, это никому не принесет пользы. И оно рухнет, если мы продолжим в том же духе», - подчеркнул Дульгер.

Он указал на расчеты работодателей, показывающие, что административные расходы фондов социального обеспечения составляют 25 миллиардов евро. Дульгер призвал отказаться от высоких затрат на рабочую силу, «не связанных с зарплатой». По его мнению, взносы на социальное обеспечение свыше 40 процентов равносильны «карательному налогу на рабочую силу».

Ранее коалиционное правительство партий ХДС/ХСС и СДПГ объявило о создании комиссии по реформе государства всеобщего благосостояния. Комиссия представит свои выводы в четвертом квартале 2025 года. Правительство Германии также планирует провести реформу доходов граждан осенью.

По мнению Дульгера, целью объявленной правительством реформы доходов должно стать «обеспечение того, чтобы работающие жили заметно лучше тех, кто не работает».

Он отметил, что общается со многими работающими гражданами, которые платят налоги и испытывают разочарование, поскольку «по соседству с ними живет человек, который никогда не работал, не платил взносы, но которому в итоге живется не хуже, чем им».