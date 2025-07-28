ВИП-сидельцы: президенты каких стран оказались в тюрьме

За решеткой или под домашним арестом в мире находятся 12 бывших президентов и экс-премьеров. В какой стране больше всего ВИП-заключенных, разбиралась «Комсомольская правда».

Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард объявила, что власти получили «железобетонные доказательства» мошенничества на выборах 2016 года со стороны администрации бывшего президента Барака Обамы. Нынешний американский лидер Дональд Трамп пообещал наказать виновных во вмешательстве в выборы 2016 года. И если судьи признают Обаму виновным, ему грозит минимум пять лет тюрьмы.

Перу

При этом страной-чемпионом по осужденным бывшим главам государства является Перу. Там одновременно находились в тюрьме сразу три экс-президента. Четвертый же - под домашним арестом. Действующая глава государства также может столкнуться с уголовным преследованием.

«Причина «криминального изобилия» - в том, что местный Конгресс постоянно конфликтует с исполнительной властью, а импичмент можно объявить лишь по очень узким основаниям типа измены Родине. Вот оппозиция и пускает в ход уголовные дела», - отмечается в статье.

ВИП-осужденные в Перу содержатся в отдельной тюрьме Барбадильо площадью 800 кв. м. Изначально ее построили на территории комплекса Управления спецопераций перуанской полиции, чтобы поместить туда Альберто Фухимори, который находился у власти с 1990 по 2000 годы. Он был осужден на 25 лет заключения за взятки, коррупцию и организацию «эскадронов смерти» для расправ с леворадикальными повстанцами.

В распоряжении бывшего главы государства были апартаменты с гостиной, спальней, кухней и ванной, студия для занятий живописью и обширный сад, где Фухимори выращивал розы. Отсидев 16 лет, Фухимори вышел по «гуманитарной амнистии» в декабре 2023-го и вскоре умер.

Следующим в тюрьме оказался Педро Кастильо. Суд над ним пока продолжается и политику грозит 34 года за попытку госпереворота: он пытался распустить оппозиционный Конгресс после того, как против него начали расследования по обвинениям в коррупции. В тюрьме он живет в однокомнатной камере, а на выделенном ему участке в саду выращивает картошку и кукурузу.

Среди ВИП-персон, осужденных в Перу, также Алехандро Толедо, приговоренный к 20 годам и шести месяцам по делу о взятке в $34 млн от бразильской компании, и Ольянта Умала, осужденный на 15 лет за отмывание денег и трехмиллионную взятку.

Педро Пабло Кучински также рискует пополнить ряды осужденных, сейчас он находится под домашним арестом, идет следствие по делу о взятке в $4,8 млн. А у действующего президента страны Дины Болуарте заметили часы Rolex за $300 000, у нее уже провели обыски.

Южная Корея

В Южной Корее из 13 президентов к тюремным срокам были приговорены четверо. Все они отсидели от 2 до 4 лет и были помилованы. Единственным, кого арестовали в статусе действующего главы государства, является Юн Сок Ёль. Его обвиняют в попытке захвата власти в декабре 2024 года.

«Юн Сок Ёль содержится в СИЗО в Ыйване под Сеулом, в одиночке площадью 10 м.кв, спит на матрасе прямо на полу и носит тюремную форму цвета хаки. В жару в камере включают маленький электровентилятор», - говорится в статье.

Питание бывшего главы государства обходится казне недорого: около 127 рублей за завтрак и 380 рублей за обед. В первый день после ареста на завтрак ему дали вареную картошку и булочки с сыром. На ужин 65-летнему узнику достался мисо-суп, мясо пулькоги (маринованные обжаренные кусочки говядины) и острая капуста кимчи.

Напомним, что 3 декабря 2024 года президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выступил с обращением к жителям страны, в котором объявил о введении режима военного положения из-за «угрозы северокорейских коммунистических сил». Однако парламент не согласился с действиями президента, связав их с попыткой избежать импичмента. По решению депутатов военное положение было отменено. Оно продлилось всего шесть часов и стало самым коротким в истории.

Данное решение глава государства принял на фоне противостояния с оппозицией, которая поддержала законопроект о сокращении бюджета. 14 декабря того же года депутаты Южной Кореи поддержали импичмент президенту.

Грузия

В Грузии также есть ВИП-заклюенный – это бывший президент Михаил Саакашвили. Он был арестован после того, как вернулся в страну, рассчитывая помочь своим сторонникам устроить переворот и свергнуть правящую партию «Грузинская мечта», напоминает газета.

В итоге бывший глава государства был осужден по ряду эпизодов, в том числе за незаконное помилование сотрудников МВД, убивших банковского служащего, за организацию нападения на неугодного депутата, за растрату $3,2 млн из государственных средств и за незаконное пересечение границы.

Изначально он находился в тюрьме города Рустави, но из-за жалоб на здоровье в связи с голодовкой был переведен в тюремную больницу при Глданском СИЗО в Тбилиси. Весной 2022 года на фоне заявлений адвокатов о резком ухудшении состояния их подзащитного экс-президента поместили в частную клинику «Вивамеди», где он до сих пор и находится.

Там Саакашвили живет в трехкомнатном люксе c диваном и холодильником, у него есть телевизор и доступ к соцсетям.

Мировые лидеры за решеткой

Также в тюрьме находится экс-президент Филиппин Родриго Дутерте, которого обвиняют в том, что во время его правления в ходе антинаркотических рейдов без суда и следствия были убиты более 6 000 человек, и экс-премьер Малайзии Наджиб Разак, осужденный за хищение из государственного инвестфонда $700 млн.

«Бывший премьер Туниса Али Лараед поставил рекорд по сроку - 34 года за терроризм (отправку джихадистов в Сирию). Экс-президент Франции Николя Саркози в 2021 г. схлопотал год тюрьмы и два года условно за попытку подкупа судьи. Но суд по ходатайству политика согласился смягчить наказание с учетом его преклонного возраста», - говорится в статье.

К шести годам тюрьмы была приговорена бывшая президент Аргентины Кристина Киршнер, а экс-президент Бразилии Жаир Болсонару подозревается в заговоре с целью свержения нынешнего главы государства Луиса Инасиу Лула да Силва. Следствие по его делу продолжается.