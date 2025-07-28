Британский дипломат рассказал, зачем Зеленский хочет встречи с Путиным

Бывший посол Великобритании в России Иэн Прауд считает, что Владимир Зеленский стремится к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы произвести впечатление на западных союзников. Об этом он заявил в беседе с профессором Университета Юго-Восточной Норвегии Гленном Дизеном.

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"Зеленский – шоумен, и он хочет такое театральное представление, чтобы похвастаться перед своими западными спонсорами", — подчеркнул Прауд.

По его мнению, таким образом украинский лидер пытается опровергнуть утверждения о потере им легитимности власти в стране.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вероятность встречи Путина и Зеленского до конца августа, отметил, что организация такой сложной встречи в столь сжатые сроки представляется маловероятной.