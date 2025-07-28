Британия намерена признать Палестину

Британские власти планируют признать Палестину до следующих парламентских выборов, которые состоятся в 2029 году. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на британского министра бизнеса и торговли Джонатана Рейнольдса.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что в сентябре Париж признает Палестину независимым государством. Он подчеркнул, что мировому сообществу необходимо обеспечить жизнеспособность Палестины «при условии ее демилитаризации и полного признания Израиля».

На вопрос Sky News, будет ли признана Палестина, как того требуют сотни британских депутатов, Рейнольдс ответил: «Да, [это произойдет] при текущем парламенте, если это обеспечит необходимый нам прорыв. Но не забывайте, мы можем сделать это только один раз. Если мы сделаем это чисто символически, не положив конец конфликту, куда нам двигаться дальше?».

Эти комментарии прозвучали на фоне растущего давления на британского премьера Кира Стармера из-за тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа. На прошлой неделе более 200 депутатов из девяти британских партий подписали письмо с призывом к немедленному признанию Палестинского государства.

Стармер настаивает, что государственность является неотъемлемым правом палестинского народа, но пока не называет сроки признания Палестины Лондоном. Ранее он заявил, что это произойдет «в момент, наиболее благоприятствующий достижению мира».

Стармер указал, что многие страны уже признали Палестину, «но это не остановило ужасающие сцены» в Газе.