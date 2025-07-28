Президент США Дональд Трамп объявил о планах сократить срок, который он ранее предоставил России для урегулирования конфликта на Украине. По словам главы государства, он разочарован действиями президента РФ Владимира Путина, передает «Коммерсант».

Напомним, что в середине июля Трамп выдвинул России ультиматум. Предполагалось, что за 50 дней необходимо договориться с Украиной о прекращении огня. Как отмечал президент США, в случае невыполнения этого условия, на импорт товаров из России и ее торговых партнеров будут введены таможенные пошлины в размере 100%. Кроме того, Трамп заявил о намерении возобновить поставки оружия Киеву за счет стран-членов НАТО.

Сегодня глава США подчеркнул, что Россия продолжает удары по территориям Украины. В этой связи срок для заключения мира сократится «до меньшего числа дней», отметил он.

«Я разочарован президентом Путиным. Очень им разочарован»,— заявил Трамп.

Ранее в МИД РФ сообщали, что Москва не приемлет попыток выставлять требования и тем более ультиматумы.