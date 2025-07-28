Заключенных Европы хотят отправить за границу

Численность заключенных в тюрьмах Европы продолжает расти, и во многих европейских странах тюрьмы уже переполнены, рассказала испанская газета El País. Из-за этого власти некоторых стран задумались о содержании заключенных за рубежом.

Столкнувшись с проблемой переполненных тюрем, некоторые страны, в частности, Британия и Италия, решили сократить сроки содержания неопасных заключенных - это наиболее рекомендуемая экспертами мера, подчеркивает El País. В то же время европейские государства все чаще ищут возможности отправить заключенных за пределы своих границ, несмотря на неудачный опыт Бельгии и Норвегии.

Согласно последнему ежегодному докладу Совета Европы о переполненности тюрем, это «критическая проблема», затрагивающая до трети европейских тюремных администраций. Средний показатель уже близок к превышению лимитов: количество заключенных на сто мест увеличилось с 93,5 до 94,9 всего за год (с января 2023-го по январь 2024 года).

В шести странах количество заключенных уже значительно превышает количество мест: это Словения (134 заключенных на сто мест), Кипр (132), Франция (124), Италия (118), Румыния (116) и Бельгия (113). В Хорватии, Ирландии, Швеции, Венгрии, Азербайджане, Финляндии, Турции и Северной Македонии заключённых также больше, чем мест в тюрьмах, хотя и в несколько меньшей степени.

Профессор из Университета Лозанны Марсело Эби предупредил, что переполненность тюрем серьезно ухудшает условия жизни заключенных и усилия по их реинтеграции.

Несколько европейских правительств хотят вынести проблему за пределы своих границ: Дания достигла соглашения, которое позволит ей перевести до 300 заключенных в тюрьму в Косово. За это страна заплатит 200 миллионов евро в течение следующего десятилетия.

Все заключенные будут иностранцами, после отбытия наказания они будут возвращены в страну происхождения. В Косово потребовали, чтобы заключенные не относились к группе высокого риска и не страдали психическими или неизлечимыми заболеваниями, а максимальный срок их заключения составлял десять лет.

Кроме того, Швеция решила отправить часть своих заключенных в Эстонию, одно из немногих государств, где численность тюремного населения в последние годы сократилась. Шведско-эстонское соглашение предусматривает передачу до 600 заключенных с 2026 года за предполагаемую сумму в 30 миллионов евро.

Бельгия опробовала перевод заключенных за границу в прошлом десятилетии, когда арендовала тюрьму в Нидерландах, но эксперимент был отменён через несколько лет. Помимо высоких затрат возникли проблемы с контролем за исполнением приговора, а также с разными правовыми стандартами и языками.

Италия решила пойти альтернативным путем и внедрить меры, позволяющие десяти тысячам заключенных, которым осталось отбывать менее двух лет и которые не совершили тяжких преступлений, отправиться под домашний арест, на общественные работы или выйти на свободу по УДО. В Британии за последний год также освободили почти три тысячи заключенных, которые провели в заключении более пяти лет и отбыли 40 процентов своего срока.