Зеленский поблагодарил Данию за поддержку закона о НАБУ

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Данию за поддержку законопроекта о независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Его слова передает «РБК-Украина».

© Lenta.ru

«Благодарен Дании за поддержку. Мы согласились, что парламент должен проголосовать за этот законопроект безотлагательно, уже на этой неделе», — заявил украинский лидер.

Ранее депутат Верховной Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что лидеры стран Евросоюза в личных разговорах жестко критиковали Зеленского за подписание закона, ограничившего полномочия НАБУ и САП.