Берлин отказывается принимать родственников беженцев

Глава МВД Германии Александр Добриндт вмешался в политику Берлина в отношении беженцев и остановил государственную программу приёма сирийцев, афганцев и иракцев, сообщает газета Die Welt. Ранее беженцы из этих стран могли привезти родственников в Германию, если сами оплачивали все расходы.

В письме берлинскому ответственному чиновнику Стефану Эверсу Добриндт «ясно дает понять», что МВД страны «не даст согласия на новые программы приема или на расширение существующих государственных программ». Это решение фактически отменяет особые правила для иностранцев из Сирии, Ирака и Афганистана, имеющих родственников-беженцев в Берлине.

До этого беженцы из Берлина, которые хотели перевезти родных в столицу Германии, должны были взять на себя обязательства по покрытию расходов на медицинское страхование. Эверс сообщил, что оплата медстраховки беженцами «не защищает Берлин от дополнительных расходов». Программа, действовавшая ранее, позволила более чем четырем тысячам человек приехать в Берлин с 2018 года.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) экс-канцлера Олафа Шольц призвала к продолжению программы на своей партийной конференции; Левая и Зелёная партии также регулярно призывали к этому.