Посольство Афганистана объяснилось за "могилу для русских" в гимне "Талибана"*

В посольстве Афганистана в России прокомментировали сообщения о словах «могила для русских» в якобы утвержденном правящим движением «Талибан». Об этом пишет РБК.

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В посольстве республики заявили, что никакого гимна движение «Талибан» в качестве официальных властей страны не утверждало.

Также собеседник издания призвал не путать с гимном страны «скабрезную песенку».

Напомним, ранее в соцсетях ранее начали обсуждать «гимн Талибана». В песне есть в том числе строчки про «дорогую родину», которая стала «могилой для русских». На эту ситуацию призвали обратить внимание в Госдуме.

Ранее сообщалось, что мигрант из Афганистана чуть не зарезал русского парня, который заступился за девушку в Омске.

Иностранец во время задержания кричал «Слава Афганистану!».

* движение внесено в список террористических организаций.