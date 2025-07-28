Президенту США Дональду Трампу надоело возиться с Украиной, которая стала для него «большим разочарованием», и он решил переложить ответственность за нее на Европу. Об этом заявил французский историк Андре Каспи, слова которого приводит Telegram-канал Пул N3.

Каспи напомнил, как американский лидер обещал, что за 24 часа урегулирует украинской кризис, однако «до сих пор ничего не решено». Поэтому Украина для него стала «по сути, большим разочарованием», уверен он.

«Теперь он готов возобновить поставки оружия, причем весьма высокотехнологичного. Однако важный момент, который часто упускается из виду, - оплачивать эти поставки будут не американцы. За них заплатим мы с вами и остальная Европа. По сути, это означает, что США перекладывают ответственность на европейцев», - констатировал эксперт.

По его мнению, Трамп намерен заставить ЕС участвовать деньгами и «доказать, что тоже вовлечены в эту борьбу».

Стало известно об угрозах Трампа Путину

Напомним, что во время своей избирательной кампании Трамп заявил, что может окончить конфликт на Украине за 24 часа, если его выберут президентом США. Но в июне 2025 года американский лидер отметил, что его слова были «сарказмом». Он подчеркнул, что ситуация оказалась «гораздо сложнее, чем кто-либо мог себе представить».

При этом Трамп сообщил, что США и НАТО договорились о поставке оружия Украине за счет европейцев. Генсек НАТО Марк Рютте пояснил, что европейские страны могут использовать для поставок Украине свои арсеналы и затем пополнять их американским оружием.