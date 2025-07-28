«Война компроматов»: политолог о поставках наркотиков братом Ермака

Политолог Владимир Скачко назвал сообщения о замешанном в наркотрафике брате главы офиса Владимира Зеленского частью «войны компроматов». Об этом Скачко рассказал «Аргументам и фактам».

Ранее информированный источник РИА Новости сообщил, что Денис Ермак, младший брат главы офиса Зеленского Андрея Ермака, летом 2024 года поставил на Украину партию наркотиков из Афганистана. Собеседник агентства утверждал, что наркотики предназначались для украинских чиновников.

«Это обычная война компроматов началась. Еще не такое вы услышите об этих людях», - так эти новости прокомментировал Скачко.

Источник РИА Новости заявил, что летом 2024 года Денис Ермак в сопровождении украинца и гражданина Афганистана приехал в Кабул за партией наркотиков. Утверждается, что он прибыл туда по маршруту Украина - Молдавия - Азербайджан - ОАЭ - Афганистан, а обратно на Украину добрался через Турцию и Молдавию.