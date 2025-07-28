Politico: Дональд Трамп общается с мировыми лидерами по WhatsApp*

Президент США Дональд Трамп дает свой личный номер телефона для связи с мировыми лидерами. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщило издание Politico.

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— Склонность Трампа к частым, зачастую неформальным дружеским беседам стала неотъемлемой частью его личности. Например, в начале марта Стармер (премьер-министр Великобритании — прим. «ВМ») написал Трампу по WhatsApp*, чтобы восстановить его отношения с Владимиром Зеленским, — передает СМИ.

Как сообщает источник, среди лидеров, которым Трамп предоставил такую возможность, также фигурирует премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Франции Эммануэль Макрон, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман. Некоторые из них были удивлены нестандартному подходу главы США к решению политических вопросов, но приняли предложение звонить и писать на личный телефон.

Ранее стало известно, что американский миллиардер Илон Маск сменил номер телефона после ссоры с Трампом.

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