Обзор иноСМИ: «падение Зеленского с пьедестала» и новая зона конфликта РФ с Западом

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«Зеленский пал с пьедестала демократии»

Пока Украина заявляет о планах стать европейской либеральной демократией, Владимир Зеленский разрушает жизненно важные системы сдержек и противовесов, защиты которых западные страны требуют от Киева, пишет Financial Times. На прошлой неделе Зеленский лишил Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру независимости. Этот шаг спровоцировал самый серьезный политический кризис с момента избрания Зеленского в 2019 году и самые масштабные протесты с начала 2022-го. Газета подчеркнула, что эти органы обладают «тотемной значимостью для гражданского общества и западных кредиторов Украины». Решение Зеленского поставило под угрозу процесс вступления Киева в ЕС и потенциальную финансовую поддержку со стороны Евросоюза и Международного валютного фонда, от которых Киев полностью зависит.

В итоге Зеленский решил отступить, пообещав принять новые законы и восстановить независимость агентств, но ущерб его репутации как в стране, так и за рубежом уже нанесён, подчеркивает FT. Борцы с коррупцией заявили, что Зеленский решил лишить агентства автономии, поскольку следователи приближались к его ближайшему окружению. Правительство США больше не заинтересовано в поддержке демократических ценностей за рубежом, и Зеленский увидел в этом «возможность консолидировать контроль». Европейские чиновники, годами имеющие дело с Зеленским, жалуются, что он живет в информационном пузыре, огражден от альтернативных взглядов и получает советы от узкого круга доверенных лиц. По версии FT, в 2019 году Зеленский оказался «на пьедестале демократии», но на этой неделе он с него пал.

«Как избежать ядерной войны в эпоху ИИ»

Часы Судного дня - символический индикатор того, насколько человечество близко к самоуничтожению - сейчас показывают 89 секунд до полуночи, что ближе, чем когда-либо, к «точке невозврата», пишет Nature. Множество угроз, включая изменение климата и биологическое оружие, побудили специалистов по глобальной безопасности из «Бюллетеня учёных-атомщиков» перевести стрелки часов в январе. Но главная из этих опасностей - растущий, но часто игнорируемый риск ядерной войны, подчеркивается в статье. Физик из Чикагского университета Дэниел Хольц заявил, что ядерная угроза - не пережиток холодной войны. По его мнению, этот риск очень высок и продолжает расти.

От украинского кризиса и конфликтов между Индией и Пакистаном до атак США и Израиля на иранские ядерные объекты - в мире немало конфликтов с участием одной или нескольких ядерных держав. Китай становится третьей ядерной сверхдержавой, Северная Корея наращивает свой ядерный арсенал, а Иран активно обогащает уран. Считается, что Индия и Пакистан также расширяют свои ядерные арсеналы. В середине июля в Чикаго прошла конференция, на которой ученые, включая лауреатов Нобелевской премии, обсуждали меры по предотвращению ядерной войны. Ученые предупредили, что контролировать ядерное оружие должен именно человек, а не ИИ-технологии. Также ученые призвали к мораторию на испытания ядерного оружия и разработке нового договора о сокращении вооружений.

«США и ЕС заключили многострадальную сделку»

США и Евросоюз заключили многострадальное соглашение, в соответствии с которым ЕС столкнется с 15-процентными пошлинами на большую часть своего экспорта, включая автомобили. Как сообщает Bloomberg, это соглашение предотвратит торговую войну, которая могла бы нанести сокрушительный удар по мировой экономике. Соглашение было заключено менее чем за неделю до 1 августа - крайнего срока для повышенных пошлин президента США Дональда Трампа. Сделка получила высокую оценку со стороны некоторых европейских лидеров, включая канцлера Германии Фридриха Мерца и премьера Италии Джорджию Мелони, которые назвали ее «устойчивой».

Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о соглашении в воскресенье, но не раскрыли все детали сделки и не опубликовали никаких письменных материалов. Предусмотренные сделкой компромиссы разозлили промышленные группы ЕС, подчеркивает Bloomberg. Трамп заявил, что Евросоюз согласился закупить американские энергоносители на 750 миллиардов долларов, инвестировать дополнительные 600 миллиардов в американскую экономику, открыть свои рынки для торговли с США по нулевым пошлинам и закупить «огромное количество» военной техники. При этом экспорт стали и алюминия из ЕС в США по-прежнему будет облагаться 50-процентными пошлинами.

«Молдавия - новая зона конфликта России и Запада»

Конфликт России и Украины затрагивает весь регион и с высокой вероятностью может перекинуться на Молдавию, считает автор турецкого издания Cumhuriyet Берктай Дениз. Даже если Молдавия не участвует в украинском кризисе напрямую, она втянута в конфликт между Россией и Западом, считает автор статьи. Он отметил, что у Молдавии издавна есть много общего с Украиной. Будучи бывшим советским государством, расположенным к западу от России, Молдавия, как и Украина, до сих пор не присоединилась к западным институтам.

Как и в прошлом на Украине, пророссийские и прозападные партии в Молдавии примерно одинаково сильны. При этом интерес к Молдавии также проявляют румынские националисты. После победы прозападного кандидата Майи Санду на президентских выборах Кишинев усилил давление на Гагаузию - автономный регион Молдавии, поддерживающий Россию. Автор Cumhuriyet отметил, что Санду была избрана благодаря голосам проживающих за рубежом молдаван, а большинство живущих в Молдавии избирателей отдали свои голоса за кандидатов, поддерживающих Россию. По версии Дениза, поскольку реальной властью в Молдавии обладает парламент, все внимание России сосредоточено на парламентских выборах, которые пройдут в сентябре. Пророссийские группы объединились под знаменем блока «Победа», а ЕС уже ввёл против него санкции. Автор отметил, что ЕС серьезно усилил попытки влияния на внутреннюю политику Молдавии. По версии Дениза, в ближайшие месяцы в стране ожидаются новые потрясения.

160 ядерных боеголовок на борту: ВМФ России получил новую подлодку

Российский флот ввел в эксплуатацию новую атомную подлодку класса «Борей-А» с баллистическими ракетами, церемонию поднятия флага посетил президент России Владимир Путин, пишет Military Watch Magazine. Субмарина «Князь Пожарский» - восьмая подлодка класса «Борей» и пятая в модификации «Борей-А». Сообщается, что она выигрывает за счет значительных дополнительных модернизаций, которые улучшили ее скрытность и «живучесть».

Будучи крупнейшим в мире действующим классом подлодок, эти огромные 24 000-тонные суда способны нести 16 межконтинентальных баллистических ракет РСМ-56, каждая из которых может доставлять до десяти ядерных боеголовок по отдельным целям с помощью нескольких независимых зарядов. Возможности этого класса значительно более развиты, чем у стратегических подводных лодок эпохи холодной войны, подчеркивает MWM. Ожидается, что «Князь Пожарский» будет патрулировать Арктику и Атлантику.