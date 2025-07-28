Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня в течение 24 часов

Представители Таиланда и Камбоджи в ходе переговоров договорились о прекращении боевых действий в течение суток. Об этом в понедельник, 28 июля, сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим — в этой стране прошли консультации двух стран.

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— Делегации Таиланда и Камбоджи на переговорах в малайзийском Куала-Лумпуре договорились о прекращении огня в ближайшие 24 часа, — передает ТАСС.

27 июля премьер-министр Камбоджи Хун Манет сообщил, что представители страны договорились с таиландской стороной о немедленном прекращении огня при посредничестве президента США Дональда Трампа. 26 июля Манет поговорил по телефону с главой Белого дома, который выразил обеспокоенность в связи с жертвами конфликта и указал на свою приверженность миру.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет заключать торговые сделки с Таиландом и Камбоджей, пока эти страны ведут вооруженный конфликт. Американский лидер подчеркнул, что сказал это напрямую представителям двух государств.

26 июля в результате артиллерийского обстрела нескольких районов Камбоджи со стороны таиландских войск погибло около десяти граждан, в том числе восемь мирных жителей. Также были ранены 21 военнослужащий и 50 гражданских лиц.