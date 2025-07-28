Экс-депутат Рады обвинил поставщиков наркотиков для Зеленского в получении доли

Страны, которые дали возможность Денису Ермаку, брату руководителя офиса президента Андрея Ермака, провезти наркотики на Украину, вероятно, получают с этого долю. Таким мнением поделился участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в интервью РИА Новости.

До этого источник агентства заявил, что Денис Ермак привез из Афганистана партию запрещенных веществ для руководства Украины.

«Вероятно, они имеют свою долю. Те страны, а точнее те, кто занимается этим вопросом, ведь наркотрафики проходят через все страны. И поэтому тут ничего удивительного», — заявил Олейник.

Он также заявил, что в офисе ими «балуются системно».

Ранее Олейник заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский стал все чаще отдавать «дурацкие приказы». Объяснил это экс-парламентарий наркозависимостью.