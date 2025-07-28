Имена миллиардера Илона Маска и его брата Кимбала упоминаются в документах, связанных с делом обвиняемого в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования в отношении сообщницы Эпштейна Гислейн Максвелл.

«Иронично, что Илон Маск сам начал всю эту историю, когда обвинил [президента США Дональда] Трампа в сокрытии документов. А теперь в этих материалах фигурирует и он сам, и его брат», — рассказал собеседник издания на условиях анонимности.

Ранее стало известно, что имя американского лидера Дональда Трампа также несколько раз встречается в материалах по делу Эпштейна.

До этого Маск призывал Трампа опубликовать файлы, связанные со скандальным финансистом.