Южная Корея заговорила о развитии отношений с РФ и КНР

Правительству Южной Кореи необходимо развивать не только союз с США, но и сбалансированные отношения с Россией и Китаем. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил ректор сеульского Университета северокорейских исследований Ян Му Чжин.

По мнению эксперта, именно такая политика позволит Сеулу реализовать концепцию «мирной экономики» и «мирной безопасности», которую власти обещали избирателям.

Напомним, что новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен после своей инаугурации летом 2025 года заявил, что даже самый дорогой мир — лучше войны. По его словам, на первом месте для Сеула должна стоять практичность и национальные интересы. Президент подчеркивал, что под его руководством власти будут укреплять мир на Корейском полуострове, чтобы обеспечить стабильность и безопасную жизнь для всех граждан.