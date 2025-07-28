Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал мнение, что уже в обозримом будущем ситуация подойдет к такой ситуации, когда Украина практически будет уничтожена неядерным оружием. Об этом он поделился со своими подписчиками в соцсети Х.

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"Россия приближается к моменту, когда сможет уничтожить всю Украину обычным оружием", - написал Малинен.

Он также отметил, что никого из воинствующей толпы это, естественно, не волнует.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что для Москвы предпочтительнее политико-дипломатический путь решения украинского кризиса, но СВО продоложается, потому что Киев и Брюссель отказались от диалога.