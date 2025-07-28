В Таиланде назвали главную задачу на переговорах с Камбоджей

Главным для делегации Таиланда на переговорах с Камбоджей о прекращении огня станет обеспечение безопасности гражданского населения. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечайчай, пишет РИА Новости.

Между двумя странами существует давний территориальный спор о приграничных районах, в которых расположены памятники архитектуры - храмы Прэахвихеа и Та Моан Тхом. Ситуация резко обострилась утром 24 июля, когда начались боевые столкновения. В результате боевых действий есть погибшие и раненые, в том числе среди гражданского населения. В связи с обострением конфликта власти четырех провинций Таиланда, граничащих с Камбоджей, объявили об эвакуации жителей.

Сегодня в Куала-Лумпуре должны начаться переговоры о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей при посредничестве Малайзии как председателя Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Договоренности о встрече были достигнуты после серии телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с лидерами Малайзии, Таиланда и Камбоджи.

«Главное для нас на этих переговорах - безопасность гражданского населения и суверенитет Таиланда», - заявил исполняющий обязанности премьера страны вице-премьер и министр внутренних дел Пхумтхам Вечайчай.

По словам и.о. премьер-министра, главной сложностью предстоящих переговоров станет вопрос доверия Камбодже.

«Мы будем настаивать на доказательствах и верификации по каждой детали как в оценке текущей ситуации, так и в планах по прекращению огня», - пояснил Вечайчай.

И.о. главы правительства также отметил, что малайзийская сторона сообщила Таиланду и Камбодже, что наблюдателями по исполнению условий прекращения огня, если оно будет достигнуто, вызвались стать США и КНР, однако «говорить об этом пока рано».