Найден мертвым знаменитый певец и скандальный комик

26 июля скончался Том Лерер, американский музыкант, певец, инструменталист, автор песен, комик, артист озвучания, математик и педагог - Лерер преподавал математику и музыкальный театр.

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Лерер записывал юмористические и сатирические песни, часто - на политические темы, которые были популярны в 1950-1960 гг. Музыку к ним он практически всегда писал сам, причем - в пародийном ключе.

Некролог появился в Variety. Лереру было 97 лет. Как уточнили друзья певца, артист был найден мертвым в субботу в своем доме в Массачусетсе. Причина смерти пока не называется.

Лерер, родившийся в 1928 году на Манхэттене, Нью-Йорк, был профессором математики сначала в Гарварде, потом - в Калифорнийском университете. Первые свои пластинки выпустил самостоятельно. Славу начал приобретать в 1950-х как андеграундный комик, то и дело - с креном в черный юмор, жесткие и табуированные темы. Работал на телешоу.

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Едкие песни Лерера звучат в саундтреках, в том числе - в сериалах "Теория Большого взрыва" и "Лучше звоните Солу".