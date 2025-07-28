Минск развивает диалог с Вашингтоном

Временный поверенный в делах Белоруссии в США Павел Шидловский заявил, что Минск продолжает развивать контакты с Вашингтоном. Об этом сообщает БЕЛТА.

Шидловский ответил на вопросы журналистов о взаимной аккредитации послов Белоруссии и США. По его словам, стороны поддерживают контакт, но «конкретно данная тема пока не находится в повестке дня».

«Наш диалог с американской стороной продолжается, необходимые контакты найдены, они развиваются», - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что белорусское посольство также ведет диалог с американскими общественными организациями, экспертами и «гуманитарным сообществом». По его словам, в США «наблюдается определенный интерес к Беларуси».

«Но дипломатия любит тишину, поэтому на данном этапе больше сказать не могу», - заключил Шидловский.

В конце июня глава Белоруссии Александр Лукашенко принял в Минске спецпосланника президента США по России и Украине Кита Келлога. Местные СМИ писали, что Лукашенко и Келлог обсуждали «международную проблематику», «в целом ситуацию в мире», «региональную тематику и белорусско-американские отношения». На фоне этого визита в Белоруссии освободили 14 заключенных, в том числе оппозиционера Сергея Тихановского.