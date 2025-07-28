Пожертвование для Трампа: что за самолет со спальнями Катар бесплатно передал Пентагону

Министр обороны США Пит Хегсет и его катарский коллега Сауд Бин Абдурахман Аль Тани подписали соглашение, в котором подтверждается передача Катаром Пентагону самолета Boeing 747-8, который будет использоваться в качестве президентского лайнера Air Force One. Что это за самолет и почему Катар решил проявить свою щедрость – в материале «ФедералПресс».

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Самолет для Трампа

«Вашингтон не заплатит ни за сам самолет, ни за его передачу Катару. В документе подчеркивается, что это пожертвование сделано из добрых побуждений, в духе сотрудничества и взаимопомощи», – говорится в соглашении.

Также отмечается, что «ничто в этом меморандуме не должно восприниматься как заявление, обещание или согласие на какую-либо форму взяточничества, неправомерного влияния или коррупционных схем».

Стоимость модернизации катарского самолета для нужд президента остается неизвестной, хотя ранее американские СМИ сообщали, что она не превышает 400 миллионов долларов.

Отношения Катара и США

Катар – государство, расположенное на Ближнем Востоке. У Соединенных Штатов и Катара имеются обширные экономические связи. США является крупнейшим иностранным инвестором Катара и крупнейшим источником импорта этой страны.

Что известно про Boeing 747-8

Boeing 747-8 – это двухпалубный широкофюзеляжный пассажирский самолет, разработанный компанией Boeing. Анонсированный в 2005 году, он стал последней модификацией серии Boeing 747, отличающейся удлиненным фюзеляжем, переработанным крылом и улучшенной экономической эффективностью. Boeing 747-8 является самым крупным коммерческим самолетом, произведенным в США, а также самым длинным пассажирским самолетом в мире.

В этом четырехдвигательном двухпалубном авиалайнере разместили роскошные спальни, огромную столовую с кухней, где трудится известный шеф-повар (это помещение также называют рестораном), зону для отдыха, кабинет, конференц-зал и специальную спальную зону для гостей.

Изобретатели не забыли добавить элементы роскоши, такие как золотые детали и уникальная отделка, что является обычным для Ближнего Востока. Огромный самолет, максимальная взлетная масса которого составляет 448 тонн и который может вмещать до 600 пассажиров, был переоборудован так, что теперь он рассчитан всего на несколько десятков человек. Каждый из них должен ощутить всю роскошь, вложенную в 400 миллионов фунтов стерлингов, потраченных на сам Boeing 747-8, не говоря уже о значительных средствах на его переоборудование.

Напомним, во Франции для президента Эммануэля Макрона создали бронированный автомобиль.