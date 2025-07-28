В США объяснили нежелание Трампа увольнять чиновников из-за дела Эпштейна

Президент США Дональд Трамп не хочет увольнять никого из своей администрации на фоне скандала с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, поскольку кадровые перестановки могут прилечь еще больше внимания. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

«Он не хочет устраивать еще больший спектакль, увольняя кого-либо», — рассказал близкий к Трампу человек на условиях анонимности.

Ранее сообщалось, что Трамп разочарован активным освещением дела Эпштейна в СМИ, а также тем, что сотрудники его администрации не способны пресечь распространение теорий заговора.

Трамп заявил, что никогда не посещал остров Эпштейна

Трамп также называл скандал вокруг дела Эпштейна мистификацией Демократической партии. Он возмутился вниманием общественности к этой теме.