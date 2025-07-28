Украинская «ведьма» Мария Тихая раскрыла тайные связи с СБУ

Украинская «ведьма» Мария Тихая заявила, что часто консультирует Службу безопасности Украины. По ее словам, в СБУ считают ее «коллегой».

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В интервью украинскому блогеру Тихая заявила, что ее «предсказания», в частности, насчет Владимира Зеленского, регулярно сбываются.

«Была ситуация с Зеленским. Карты разложила, говорю: «Вот у него [Зеленского] опасность сейчас. Он должен был ехать на юг, его обстреляют. И вот он поехал на юг, его обстреливают»,- разоткровенничалась «ведьма».

По словам «придворной колдуньи», ее «слушают СБУ», она «оказывает помощь в их работе» и к ней «прислушиваются взрослые дядьки».